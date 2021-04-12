Gazetenin haberinde, Türkiye'nin Michel'in protokol ekibinin isteklerini yerine getirdiği kaydedildi.

Haberde, AB Komisyonu Başkanı'nın protokol ekibinin ziyaretin hazırlığında yer almamasının da hata olduğu belirtildi.

"Şaşkın birden fazla AB vatandaşı, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı için ayrı protokol servislerinin olduğunu, hem birbirleriyle iş birliği yapmadıklarını, hem de rekabet içinde olduklarını öğrendi." değerlendirmesinde bulunulan haberde, bunun Michel ve von der Leyen sayesinde olduğu belirtildi.

Haberde, bu olayla "güçlü Avrupa imajının alay konusuna dönüştüğü" yorumu yapıldı.

Beştepe'de 6 Nisan'daki görüşmede AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana otururken, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in uzakta kalması dikkat çekmişti. Türkiye, oturma düzeninin AB'li yetkililerin taleplerine göre ayarlandığını açıklamıştı.