Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen hükümet yetkilisi, Boko Haram üyelerinin, Borno eyaletine bağlı Damasak'ta 13-14 Nisan'da saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Yetkili, saldırının ardından 2 günde yaklaşık 100 bin Nijeryalının komşu ülke Nijer'e sığındığını söyledi.

Pek çok bina kül oldu

Saldırılarda yüzlerce evin yanı sıra kamu binalarının ve dükkanların kül olduğunu aktaran yetkili, çok sayıda kişinin ise yaralandığını söyledi.

Boko Haram üyelerinin dün Damasak'a bağlı Mobbar bölgesinde düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.