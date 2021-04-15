Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 14:52Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
Bağdat'ta bombalı araç saldırısı
[Fotoğraf: AA]
Bağdat'ın doğusunda bir bombalı aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, patlama başkent Bağdat'ın doğusundaki Habibiya bölgesinde yaşandı.
Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı, 3 araç zarar gördü.
Etiketler: Irak Son Dakika
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