Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna çevresinde tansiyonun yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Çok sayıda NATO ve ABD gücü eğitim tatbikatı çerçevesinde Rusya sınırına konuşlandırıldı. İlave askeri teçhizatların aktarımı durumu daha da gerginleştirecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermeyi iptal etmesini değerlendiren Peskov, bu adımın ardından Ukrayna konusunda gerilimin azalacağına ilişkin yorum yapmak için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Rus Sözcü, ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in olası görüşmesine ilişkin ise, "Kısa süre içinde bir Putin-Biden görüşmesi ayarlanması mümkün değil." dedi.

ABD'nin olası yaptırımlarına tepki

Peskov, ABD yönetiminin, bazı Rus diplomatları sınır dışı edeceği ve Rus kamu borcuna yönelik yaptırımlar uygulayacağına yönelik iddiaları değerlendirdi.

Söz konusu iddialara ilişkin “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” yorumunu yapan Peskov, “Büyük olasılıkla, Amerikan gazetelerinde bazı sızıntılar söz konusu. Fakat biz, Washington’un resmi kararını açıklamasını bekleyeceğiz.” diye konuştu.

Olası yaptırımların, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşmeye katkı sağlamayacağını savunan Peskov, “Tartışılan olası yaptırımların böyle bir toplantıya hiçbir şekilde katkıda bulunmayacağı gerçeği açık ve nettir. Bu tür yaptırım arzularını kınıyoruz, bunları yasa dışı olarak görüyoruz ve kendi çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için de karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'in ABD'nin davetiyle İklim Zirvesi'ne katılımı konusunun da halen değerlendirildiğini belirtti.