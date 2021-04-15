Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı
Washington, "Rusya'nın yönlendirmesiyle ABD seçimlerini etkileme girişiminde bulunan" 32 kurum ve kişiye yönelik yaptırım kararı aldı.
ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım kararını duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre:
- 2020 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle 32 kişi ve kuruluşa,
- Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa,
- Zararlı faaliyetleri sebebiyle 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ABD Rusya Son Dakika
Son Haberler
- 15:29
- 15:22
- 15:06
- 14:54
- 14:55
Sıradaki Haber
Boko Haram'ın saldırıları 2 günde yaklaşık 100 bin kişiyi yerinden etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz