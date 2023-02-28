Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 17:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rusya'dan Wikipedia'ya dördüncü para cezası
[Fotograf: AA]
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle daha önce dört kez para cezası kestiği Wikipedia'ya 2 milyon ruble daha ceza kesti.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tagansky Bölge Mahkemesinde Wikipedia hakkında yeni bir karar verildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından Rusya aleyhinde yayınladığı bilgileri silmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ocak ayında Rus savcılık makamları tarafından yargılanması istenen Wikipedia, 2 milyon ruble (505 bin TL) daha para cezasına çarptırıldı.
Wikipedia daha önce yargılandığı duruşmalarda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına dair aktardığı sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle toplam 7 milyon ruble (1 milyon 260 bin TL) para cezasına çarptırılmıştı.
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