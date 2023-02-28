Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tagansky Bölge Mahkemesinde Wikipedia hakkında yeni bir karar verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından Rusya aleyhinde yayınladığı bilgileri silmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ocak ayında Rus savcılık makamları tarafından yargılanması istenen Wikipedia, 2 milyon ruble (505 bin TL) daha para cezasına çarptırıldı.

Wikipedia daha önce yargılandığı duruşmalarda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına dair aktardığı sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle toplam 7 milyon ruble (1 milyon 260 bin TL) para cezasına çarptırılmıştı.