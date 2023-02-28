Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da öğrenciler arasındaki çatışma sebebiyle bir üniversitede eğitime ara verildi
Pakistan'da öğrenci grupları arasındaki çatışma sebebiyle başkent İslamabad’daki Kaid-i Azam Üniversitesi’nde eğitime ara verildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kaid-i Azam Üniversitesi'nde Peştun ve Beluç öğrenciler arasında etnik köken sebebiyle çatışma çıktı.
Kalabalık gruplar halinde birbirlerine saldıran öğrencilere güvenlik güçleri müdahale etti.
Çıkan olaylarda 2’si ağır 24 öğrenci yaralandı.
Sosyal medyaya yansıyan görsellerde, onlarca öğrencinin birbirlerine saldırdığı görüldü.
Üniversite yönetimi 2 etnik öğrenci grubu arasında çıkan çatışmalar sebebiyle eğitime ara verilmesi kararı aldı.
Etiketler: Pakistan
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