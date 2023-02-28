Baerbock, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in idam cezasını yürürlüğe koyma planlarından endişeli olduklarını vurgulayan Baerbock, "Ölüm cezasına kesinlikle karşıyız ve bunu tüm dünyada dile getiriyoruz. Tüm dünyada devletler bu acımasız uygulamayı terk etme sürecinde, çünkü kısmen caydırıcı olmadığı kanıtlandı." ifadelerini kullandı.

Baerbock, Almanya'da sadece bir kez Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann'a karşı ölüm cezasının uyguladığını işaret ederek, "Bu, İsrail'i uluslararası arenada haksız eleştirilere karşı savunan bizler için her zaman etkileyici bir argüman olmuştur. Bu nedenle bir dost olarak şunu söylüyorum. Bu tarihten kopmanın büyük bir hata olacağına inanıyorum. Bizi birleştiren değerler arasında yargının bağımsızlığı gibi hukukun üstünlüğü ilkelerinin korunması da yer almaktadır. Bu her zaman İsrail'in yön göstericisi olmuştur."

Basın toplantısında İran konusuna da değinen Baerbock, İran'ın hiçbir zaman nükleer bir silaha sahip olmaması gerektiğini dile getirerek, "İran tüm Orta Doğu güvenliğini tehdit ediyor. Nükleer gerilim kaygı verici. Bu kadar yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme seviyesi sivil amaçlı kullanımlı olamayacağını gösteriyor. İran'ın nükleer bomba elde etmesine izin verilmemelidir." diye konuştu.

Filistin ile İsrail arasındaki gerilime de dikkati çeken Baerbock, çatışmanın sona ermesini isteyenler için iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını kaydetti.

Alman Bakan, İsrail'in Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri inşa etmesinin, barış ve güvenliğin önünde bir engel olduğunu dile getirdi.

"Planladığımız reform bizim demokrasimizi eskisine göre daha da geliştirecek"

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de önceki İsrail hükümetlerinde olduğu gibi kendilerinin de Batı Şeria’da yeni Yahudi yerleşim yeri açmaya devam edeceklerini söyledi.

İdam cezası getirilmesi konusunun eleştirilmesi üzerine Cohen, "İsrail hukuk devletidir. İsrail yaşayan bir demokrasi. İsrail'de insanlar protesto yapabilir, fikirlerini her zaman nerde isterlerse açıklayabilirler. Yargı reformu demokrasimizi güçlendirmek içindir. Planladığımız reform bizim demokrasimizi eskisine göre daha da geliştirecek." ifadesini kullandı.

Cohen, Baerbock'tan, İran Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" olarak sınıflandırmasını istediğini belirterek, "Almanya net bir mesaj vermeli, sadece güçlü eylemler güçlü sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Bakan Cohen, İran'a olası bir askeri müdahale seçeneğini de masa dışında tutmadıklarını aktardı.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin endişe verici olduğunu ifade eden Cohen, İran'ı nükleer faaliyetlerden caydırmak için harekete geçmenin tam zamanı olduğunu savundu.

2 hafta önce Kiev'i ziyaret ettiğine dikkati çeken Cohen şunları söyledi:

"Bu ziyaret Ukrayna'nın yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Zelenskiy ile görüştüm, dayanışmamızı ve desteğimiz ilettim. BM çerçevesindeki barış programını destekleyeceğimizi söyledim. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz."

Ukrayna'ya erken uyarı sistemi verebileceklerini aktaran Cohen, ülkesinin ürettği yüksek teknolojili savunma sistemlerini de Avrupalı ve özellikle Alman dostlarıyla paylaşabileceklerini kaydetti.

Rusya'nın açtığı savaşı kınadıklarını belirten Cohen ancak Rusya'da 600 bin Yahudi yaşadığını ve Rusya'nın bölgede kendileri için kilit rolünde bir ülke olduğunu sözlerine ekledi

İsrail'de Yasamadan Sorumlu Bakanlık Komitesi geçen hafta İsrail'de "terör suçluları" için idam cezası getiren yasa tasarısına onay vermişti.