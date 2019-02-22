Sözcü Zaharova, Piers Cazalet'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşmasında "ABD Avrupa'ya orta menzilli füzeler konuşlandırırsa yanıt vermek zorunda kalırız" açıklamasına ‘kabul edilemez' yanıtı vermesiyle ilgili alaycı bir dille değerlendirmede bulundu.

Facebook'ta açıklama yapan Mariya Zaharova, "Hemen neden böyle gerginleştiniz? Tam bir yıl önce Batılı partnerler en yeni silahların bulunduğu ‘Rus çizgi filmlerden' dolayı endişe duyulmaması gerektiğini, Kremlin'in blöf yaptığını söylüyordu. Şimdiyse herkes birdenbire aydınlandı ve hatta objektifin kime dönük olduğu konusunda fal bakmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın yalnızca NATO'nun eylemlerine yanıt verdiğini belirten Zaharova, şöyle devam etti: "NATO'nun genişlemesinden, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasından, Batı'nın bağımsız ülkelerin içişlerine bitmek tükenmek bilmeyen müdahalelerinden sonra Avrupa'daki ABD'li birliklerin artırılmasından sonra onlarla selfie çekeceğimizi mi sandınız?"

Kaynak: Sputnik