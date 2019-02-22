Uyarı, Almanya'nın Freiburg kentindeki Psikoloji ve Zihin Sağlığı Alanları Enstitüsü'nde çalışan bilim insanları, Profesör Dr. Michael Schetsche ve Dr. Andreas Anton'dan geldi.

Bilim insanları, uzaya gönderilen sinyallerin, benzer kapitalist ekonomik yapılara sahip uzaylıların Dünya'ya gelerek, bizi yok etmesine yol açabileceğini söyledi.

"Yaşamı tehdit edebilecek beş ana problem var"

Freiburg Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olarak da çalışan Profesör Schetsche, araştırmalarının bir parçası olarak dünyadaki yaşamı tehdit edebilecek beş ana problemle karşılaştıklarını söyledi.

"İklim değişikliği bizim için bir felaket tehdidi. Ayrıca gündemde olan soğuk-sıcak savaş ihtimalleri ve majör salgınlar da var. Bunların dışında üzerinde çok fazla durulmayan tehditler de söz konusu. Bunlardan biri yapay zekanın kontrolden çıkıp bize karşı gelmesi. Son tehdit ise güneş sistemi ve ötesindeki diğer varlıklarla tanışma ihtimalimiz. Böyle bir karşılaşma riskli olabilir."

"Bambi ile Godzilla savaşında Bambi biz olabiliriz"

Uzaydan elde edilebilecek bir teknolojinin tüm dünyada başlayacak bir savaşın kıvılcımını yakabileceğini söyleyen Schetsche, "Bazı ulus devletler ve büyük şirketler bu ileri teknolojiyi elde etmek için her şeyi yapacak. Başka bir ırkla karşılaşmamız ise Bambi ile Godzilla arasındaki savaşa benzeyebilir. Bu savaşta Bambi ise biz olabiliriz." dedi.

Kaynak: Daily Mail