  • 16 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR
    EURO
  • BIST
    ALTIN
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uzayın derinliklerinden gelen 20 radyo sinyali tespit edildi

Uzayın derinliklerinden gelen 20 radyo sinyali tespit edildi

Gök bilimciler son bir yılda uzayın derinliklerinden gelen 20 kadar yeni radyo sinyali tespit etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uzayın derinliklerinden gelen 20 radyo sinyali tespit edildi

Avustralya'daki Swinburne Teknoloji Üniversitesinden Ryan Shannon, yeni teknoloji radyo teleskopları kullanarak yaptıkları çalışmada bir yılda 20 kadar hızlı radyo patlaması keşfettiklerini belirtti.

Shannon, 20 radyo sinyalinin en yakınının 425 milyon ışık yılı uzaktan geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bazı uzmanlar bu sinyallerin uzaylı bir yaşam formu tarafından yayıldığını savunuyor.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı. 

Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER