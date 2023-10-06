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Dünya
AA 06.10.2023 21:36

Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota

Rusya, bir Rus gazetecinin gözaltına alınması ve bir Rus diplomatın yaralanması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota verdi.

Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota
[Fotograf: Reuters]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) "Moskova Büyükelçisi" Kipros Yorgalis’in Bakanlığa çağrıldığınu açıkladı.

Açıklamaya göre, GKRY’de “Rossiyskaya Gazeta” muhabiri Alexander Gasyuk’un gözaltına alınması ve Rusya’nın GKRY Büyükelçiliği’nde çalışan bir diplomatın güvenlik güçlerince yaralanması hadiseleri nedeniyle Yorgalis’e Rusya’nın notası iletildi.

Yorgalis’e Rus gazetecinin derhal serbest bırakılması ve yaşanan olaya ilişkin resmi özür beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu provokasyonun organize edilmesinde Batılı istihbarat teşkilatlarının parmağı olduğuna inanmak için nedenler bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Rusya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
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