Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Rusya'nın Afganistan'a son yıllarda sanayi, enerji, eğitim ve sağlık konularında yardımcı olduğunu belirten Lavrov, iş birliği sayesinde ekonomik ve sosyal alanlarda pek çok anlaşmalar imzalandığını hatırlattı.

Rusya'nın bugün Afganistan'ın barışçıl, bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak terörizmden ve uyuşturucudan arındırılmasının teşvik edilmesine yönelik politika izlediğini vurgulayan Lavrov, Rusya ile Afganistan arasındaki karşılıklı anlayışa duyulan güvenin derinleşmesinin, hem uluslararası uyuşturucu suçuna karşı hem de başta DEAŞ olmak üzere uluslararası terörle mücadelede ortak hedeflere ulaşmaya yardımcı olduğunu söyledi.

"Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz"

Lavrov, "Rusya, Afganistan'daki çatışmanın askeri bir çözümü olmadığı konusunda emin. Barışı sağlamanın tek yolu diplomatik yollardır" dedi.

Afganistan'daki sorunun çözümü için bütün tarafları müzakereye çağıran Lavrov, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz. Geniş katılımlı toplumsal siyasi güçlerin katılımıyla Afganistan'daki tarafları en kısa sürede müzakerelere başlamaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Çok sayıda etnik grubun barış ve uyum içinde bir arada bulunduğu tek ve bölünmez bir Afganistan'ın korunmasına olan bağlılıklarını sürdürdüklerini aktaran Lavrov, Afganistan topraklarında mümkün olan barışın en erken biçimde sağlanması için gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı münasebetiyle Moskova'da düzenlenen toplantıya eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai başkanlığında bir siyasi grup ile Taliban Temsilcisi Abdul Gani Baradar ve beraberindeki heyet katıldı.

Kaynak: AA