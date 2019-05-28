Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, ordunun Zamfara ve Nasarawa eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik "Hadarin Daji" ve "Puff Adder" operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

Daramola, Zamfara'nın Doumbourou bölgesindeki operasyonda en az 20 kişinin öldürüldüğünü, silahlı çete üyelerinin kaldığı kampın da yok edildiğini belirtti.

Nasarawa eyaletine bağlı 3 bölgede düzenlenen operasyonlarda ise 61 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Daramola, çok sayıda silahlı çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Daramola, operasyonlarda çetelere ait çok sayıda motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini vurguladı.

Basında çıkan haberlerde, operasyonlarda 30 askerin de hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: AA