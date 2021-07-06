Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters, AFP
Rusya'da yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında 28 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu. Palana köyünün 4 km uzağında bir enkaz tespit edilirken, düşen uçakta kurtulanın olmadığı belirtildi.
Rusya'nın doğusunda yaşanan bu gelişmeyi TASS haber ajansı duyurdu.
AN-26 tipi Rus uçağı inişe hazırlanırken hava trafik kontol merkeziyle temasını kaybetti.
[Harita: TRT Haber]
Uçak denize düştü
Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunurken, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Rusya Acil Servisi uçağın denize düştüğünü tespit etti.
Enkaz tespiti
TASS haber ajansına göre, Palana köyünün 4 km uzağında bir enkaz tespit edildi.
Kayıp uçağın rotası üzerinde olduğu için enkazın bu uçağa ait olduğu düşünülüyor.
Kurtulan yok
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.
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