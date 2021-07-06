Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 559 COVID-19 testi yapılırken, 52'si yerel 66 pozitif vakaya rastlandı ve 28 kişi taburcu edildi.

Bu kapsamda, 535 hastanın COVID-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda bir hasta bulunuyor.

KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 35 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 8 bin 416'ya çıktı.

Öte yandan, ülke genelinde son 24 saat içerisinde 4 bin 721 doz aşı yapıldı.

Rum kesiminde 787 yeni vaka

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 787 COVID-19 vakasının görüldüğünü ve bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rum kesiminde, 23'ü ağır olmak üzere 88 hastanın COVID-19 tedavisi sürüyor. Toplam vaka sayısı 78 bin 809'a çıkarken, virüs kaynaklı can kaybı ise 380'e ulaştı.