Yemek ararken kafasını metal benzin tenekesine sıkıştırdı. Kurtulmak için çabaladı ama olmadı. Yavru ayının yardımına bölgeden geçen sürücüler yetişti.



Görüntüler Rusya’nın Yakutistan bölgesinden. Durumu fark eden sürücüler korksalar da yavru ayının yanına gitti. Tenekeyi tutarak çıkarmaya çalıştılar ancak ayı tepki verince kaçtılar.



Bu kez çareyi ayıyı bağlamakta buldular. Onu hareketsiz kılmak için halatla bariyerlere sabitlemeyi başardılar.



El birliği ile tenekeyi tutup ayının kafasından çıkardılar. Sürücüler araçlarına kaçarken özgür kalan ayı da ormana doğru uzaklaştı.