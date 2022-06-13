Türkiye karşıtı tutumunu sürdüren Yunanistan, Ege Denizi’ndeki provokasyonlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.



Ülkenin önde gelen gazetelerinden 'To Vima' Atina'nın Ege Denizi’nde hava tatbikatları yapacağını duyurdu.

Tatbikatların ilk ikisi için seçilen bölgeler, Atina yönetiminin provokasyon arayışında olduğunu gösterir nitelikte.14 Haziran'da planlanan ilk hava tatbikatı İstanbulya, İleki ve Rodos adaları arasında kalan bölgede yapılacak.Akabinde 16 Haziran'da yapılacak tatbikatın alanı olarak belirlenen bölge de Bozbaba Adası. Bu ada da 1923 Lozan Barış Antlaşması ile silahsızlandırılmış ada statüsünde.

Uzmanlar, Atina'nın, silahsızlandırılmış statüdeki bu adaların bulunduğu bölgelerde askeri hava tatbikatı planı ile bir kez daha Ankara ile tansiyonu yükseltme peşinde olduğunu vurguluyor.Atina'nın provokatif adımları bununla da sınırlı değil. Yunan basınına, Türkiye sınırında Meriç Nehri kenarına hendek kazıldığı haberleri yansıdı. Haberde, hendeklerin Türkiye'den olası tank geçişini engellemek için kazıldığı ifade edildi.

Çalışmalar kapsamında 32 metre genişlikte, 7 metre derinlikte, 135 kilometrelik hendek kazılmasının hedeflendiği öne sürüldü. 2010 yılına dayandığı ileri sürülen Hendek Planının kısa sürede tamamlanmasının amaçlandığı da iddialar arasında.