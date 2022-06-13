Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna NATO'dan ağır silah talep edecek
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile savaşı sona erdirmek için ağır silahlara ihtiyaç duyduklarını, NATO'dan 1000 obüs, 1000 İHA, 2 bin zırhlı araç ve 500 tank talep edeceklerini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından paylaşım yaptı.
"Açık sözlü olacağım, savaşı sona erdirmek ve Rusya'yı Ukrayna'dan atmak için 155 mm kalibreli 1000 obüs, 500 tank, 300 çoklu fırlatma roket sistemi, 2 bin zırhlı araç ve 1000 insansız hava aracına (İHA) ihtiyacımız var."
Podolyak, Ukrayna'nın 15 Haziran'da yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan da buna ilişkin karar beklediklerinin altını çizdi.
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