Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 599 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 344 bin 481’e ulaştı.

1 Mayıs’tan bu yana en düşük günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede, ölü sayısı 153 artarak 3 bin 541’e, iyileşen sayısı 5 bin 363 artarak 113 bin 299’a çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 2,9’dan yüzde 2,6’ya düştüğü açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,9’unda semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 516 artarak 163 bin 913’e, ölü sayısı 59 artarak bin 993’e çıktı.

Şehirde toplam 49 bin 840 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

282 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 282 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 8 milyon 600 binden fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 282 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansından yapılan açıklamada, Rusya Kozmonot Hazırlık Merkezinde 29 çalışana COVID-19 bulaştığı bildirildi.