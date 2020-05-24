ABD Başkanı Trump, birçok eyalette COVID-19 kısıtlamalarının gevşetildiği günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine gitti.

Tesiste birkaç saat geçiren ve muhafazakar medyanın "ülkenin normale dönüş sürecine destek" sinyali olarak yorumladığı ziyaret, ana akım liberal medyada ve Demokratlarda tepkiye neden oldu.

3 Kasım'daki seçimlerde Trump'ın muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ölü sayısı 100 bine yaklaştı, on milyonlarca Amerikalı işsiz, bu arada Başkan gününü golf oynayarak geçiriyor." mesajını verdi.

Amerikan ekonomisinde normale dönüş adımları atılırken, bir yandan da bazı uzmanlar erken normale dönüşün 2'nci dalgaya neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Güncel rakamlara göre, ülke genelinde virüse yakalanan kişi sayısının 1 milyon 650 bini aştığı ABD'de, COVID-19 kaynaklı ölü sayısı ise 98 bini geçti.