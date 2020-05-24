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Orta Afrika Cumhuriyeti’nde koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AA]
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.
OAC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son birkaç haftadır ülkede yayılmaya başlayan COVID-19 salgınının neden olduğu ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, hayatını kaybeden kişi hakkında bilgiye yer verilmedi.
Bakanlık, ülkede bugüne kadar 552 vaka kaydedildiğini ve 18 kişinin iyileştiği duyurdu.
Etiketler: Orta Afrika Cumhuriyeti koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 08:59
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