KKTC'de toplu ibadetle ilgili yasaklar bugün kalkarken, tüm camilerde bayram namazı eda edildi.

Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Müslümanlar, namaz sonrasında COVID-19 tedbirleri nedeniyle sarılarak ve temas kurarak bayramlaşmadı.

[Fotoğraf: AA]

Camiye gidenler kendi seccadelerini götürdü

Cami girişlerinde cemaate dezenfektan jel verilirken, camiye gelenlerin maske taktığı ve kendi seccadelerini getirdiği görüldü.

Camilerde Kıbrıslı Türklerin yanı sıra KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da yerini aldı.

[Fotoğraf: AA]

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, namazı Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camii'nde kıldı.

Tatar, KKTC ve Türkiye'deki halk ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

[Fotoğraf: AA]

"Daha güzel günler bizim için gelecek"

Bu bayramın önemine dikkati çeken Tatar, "COVID-19'a karşı mücadelede KKTC ve Türkiye'de gösterilen başarı önemlidir. Halkımızın sağlığı ve esenliği için bu mücadeleyi sürdürüyoruz, tedbirlerle bu bayramı kutluyoruz. Daha güzel günler bizim için gelecek." dedi.

Tatar, bu coğrafyada önemli bir mücadele içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkı, her zaman olduğu gibi, Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle burada daha güvenli, refah ve esenlikli bir yaşam için mücadelemizi sürdürmektedir." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]