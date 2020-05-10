Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 11 bin 12 kişilik artış yaşandı.

Toplam vaka sayısının 209 bin 688'e ulaştığı ülkede, 88 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı bin 915'e çıktı.

Moskova'da vaka sayısı 109 binin üzerinde

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 551 artarak 109 bin 740'a, ölü sayısı ise 58 artarak bin 68'e çıktı.

Moskova'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,3 olurken, toplam 13 bin 790 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

243 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 226 bini son 24 saatte olmak üzere ülkede toplam 5 milyon 400 bin test yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 243 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.