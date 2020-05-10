COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 441 bin 791 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (238 bin 78), İspanya (173 bin 157), Almanya (143 bin 300), İtalya (103 bin 31), Türkiye (89 bin 480), İran (85 bin 64), Çin (78 bin 120) ve Fransa (56 bin 38) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak genel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 101 bin 775'e ulaşırken virüs nedeniyle 280 bin 443 kişi hayatını kaybetti.