Haber Giriş: Kaynak: AA
Rusya'da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın
[Fotoğraf: AA]
Rusya'nın başkenti Moskova'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Moskova'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü 50 No'lu 6 katlı hastanenin ilk katında yangın çıktı.
Yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AA]
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, tüm hasta ve çalışanların tahliye edildiğini bildirdi.
Yangına, ilk belirlemelere göre tıbbi ekipman arızasının neden olduğu belirtildi.
Etiketler: rusya koronavirüs moskocaSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 07:32
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