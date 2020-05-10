Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 667 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 169 bin 218'e yükseldi. Ölü sayısı ise 13 artarak, 7 bin 395'e ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 4 milyon 101 bin 536'ya yükseldi.