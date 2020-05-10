Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında, "Sağlık Bakanlığı yetkililerinin tavsiyelerini dikkate alarak yasağı bir kez daha uzatma ve 9 Haziran'a kadar sürdürme kararı aldık." dedi.

Yasin, ramazan ve bayram boyunca toplu dini etkinliklerin yapıldığı mekanların kapalı kalacağının da altını çizdi.

Hükümet, COVID-19 salgınıyla mücadele amaçlı 18 Mart'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, temel ihtiyaçlar hariç halkın dışarı çıkmasını 2 hafta boyunca tamamen yasaklamıştı.

Daha sonra hükümet, bu uygulamayı 3 kez daha uzatmış ve en son, yasağın 12 Mayıs'a kadar süreceğini duyurmuştu.