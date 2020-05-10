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Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Malezya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı, 9 Haziran'a kadar uzatıldı.
Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında, "Sağlık Bakanlığı yetkililerinin tavsiyelerini dikkate alarak yasağı bir kez daha uzatma ve 9 Haziran'a kadar sürdürme kararı aldık." dedi.
Yasin, ramazan ve bayram boyunca toplu dini etkinliklerin yapıldığı mekanların kapalı kalacağının da altını çizdi.
Hükümet, COVID-19 salgınıyla mücadele amaçlı 18 Mart'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, temel ihtiyaçlar hariç halkın dışarı çıkmasını 2 hafta boyunca tamamen yasaklamıştı.
Daha sonra hükümet, bu uygulamayı 3 kez daha uzatmış ve en son, yasağın 12 Mayıs'a kadar süreceğini duyurmuştu.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını MalezyaSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 09:47
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