Moskova Bölgesel Mahkemesi'nde, 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD'li basketbolcu Griner'in, cezasının hafifletilmesi için yaptığı temyiz başvurusuyla ilgili dava görüldü.

Mahkeme, Griner'in itirazını reddederek, verilen cezanın geçerli olduğuna karar verdi.

ABD'den karara tepki

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Griner'in, temyiz başvurusunun reddedildiğinden haberdar olduklarını belirterek, Rusya'da "düzmece bir yargı sürecine" maruz kaldığını belirtti.

Griner'in bir an önce salıverilmesi çağrısı yapan Sullivan, Biden yönetiminin son günlerde Rusya ile Griner ve bu ülkede tutuklu başka bir Amerikan vatandaşı Paul Whelan'ın serbest kalması için görüşmeler yaptığına işaret etti.

Sullivan, yurt dışında "haksız yere tutuklanan" Amerikan vatandaşlarının salıverilmesi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ABD'li basketbolcunun tutuklanması

ABD'li basketbolcu Brittney Griner, Rusya'da şubat ayında üzerinde uyuşturucu maddeyle gözaltına alınmıştı.

Başkent Moskova'daki Himki Şehir Mahkemesi de Griner'i, 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble (yaklaşık 16 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı.

Rusya ile ABD'nin, aralarında Griner'in de olduğu çeşitli tutukluların değişimine yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Griner'in yanı sıra Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li Paul Whelan'ın iadesi için Moskova'ya önemli bir teklif hazırladıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'ya, Griner'in serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu