Çok Bulutlu 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 21.01.2024 16:09

Rusya'da petrol rafinerisinde patlama

Rusya’nın St. Petersburg kentinde Rus enerji şirketi Novatek'in petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde Rus enerji şirketi Novatek'in Estonya sınırındaki Ust-Luga limanında bulunan petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Yangının kontrol altına alındığı açıklanırken herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Rus yerel basını, yangının nedeninin henüz bilinmediğini ancak petrol rafinerisi çevresinde İHA’ların görüldüğünü yazdı.

Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, yaşanan olayın ardından alarma geçildiğini söyledi. Drozdenko, bölgedeki personelin tahliye edildiğini ifade etti. Yangının çıktığı bölgede 3 uluslararası tankerin bulunduğu ve bu tankerlerin yangından etkilenmediği aktarıldı.

Sıradaki Haber
İsrail, Gazze'nin payı dışındaki vergi gelirlerini Filistin yönetimine aktaracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
Rusya: Harkiv bölgesindeki Krohmalne yerleşim birimini ele geçirdik
17:32
Bakan Göktaş: Şanlı bayrağımızı bugün Alper Gezeravcı, gelecekte sizler dalgalandıracaksınız
17:46
Bakan Kacır: 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız
17:17
Çanakkale'de 28 kaçak göçmen kurtarıldı
17:13
Kastamonu'da heyelan sebebiyle iki ilçenin bağlantısı kesildi
17:10
Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 70 kişi mahsur kaldı
Birçok ilde kar yağışı etkili oldu
Birçok ilde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Bakan Kacır: 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız
Bakan Kacır: 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ