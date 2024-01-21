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Dünya
AA 21.01.2024 15:27

Endonezya, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklediğini açıkladı

Endonezya, Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğini desteklediğini duyurdu.

Endonezya, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklediğini açıkladı
[Fotograf: Reuters]

Antara News'un haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Pahala Nugraha Mansury, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'ne konuştu.

Mansury, Endonezya'nın, BM'de üye olmayan gözlemci devlet statüsündeki Filistin'e tam üyelik verilmesini desteklediğini belirterek, BM Güvenlik Konseyinde geçici üyelikleri bulunan NAM üye devletlerine, Filistin'in BM'ye tam üyeliği için mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

Kampala'da ayrıca Filistin ve Güney Afrika Cumhuriyeti dışişleri bakanlarıyla görüşen Mansury, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e karşı açılan davaya Endonezya'nın desteğini yineledi.

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