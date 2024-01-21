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Dünya
AA 21.01.2024 15:18

Rusya, Afganistan'da düşen özel uçağın kendilerine kayıtlı olduğunu açıkladı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, içerisindeki 6 kişiyle düşen özel jetin, Rusya'ya kayıtlı olduğunu duyurdu.

Rusya, Afganistan'da düşen özel uçağın kendilerine kayıtlı olduğunu açıkladı

Ajanstan yapılan açıklamada, dün akşam Tacikistan sınırına yakın bir yerde Afganistan hava sahasındayken bağlantının kesildiği Rusya Federasyonu sivil uçak devlet siciline kayıtlı Falcon 10 model uçağın, radar ekranlarından kaybolduğu belirtildi.

Özel jette 4 mürettebat ve 2 yolcunun bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Kayıt numarası RA-09011; seri numarası 128 olan Falcon 10 model uçak, 1978 yılında Fransız Dassault Aviation şirketi tarafından üretildi. Uçak Athletic Group şirketine ve özel bir kişiye aittir." ifadeleri kullanıldı.

Uçağın Gaya (Hindistan) - Taşkent (Özbekistan) - Jukovskiy (Rusya) rotasında charter sağlık hizmeti uçuşu yaptığı belirtilen açıklamada, özel jetin ilk kalkış noktasının Tayland'ın Utapao Havaalanı olduğu kaydedildi.

Rosaviatsiya'nın, Afganistan ve Tacikistan havacılık mercileriyle temas halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, uçağı arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının düştüğü belirtilmişti. Daha sonra Hindistan, uçağın kendilerine ait olmadığını açıklamıştı.

Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, uçağın Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurmuştu.

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