Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 12:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rusya’da kutup ayısı, evin çatısına çıktı
Rusya'nın kuzeyindeki Golomyanny adasındaki kasabada kutup ayısı, bir evin çatısına çıktı.
Rusya’nın kuzeyinde bulunan Golomyanny adasındaki bir kasabada evin çatısına çıkan kutup ayısı, turistlerin ilgisini çekti.
Görüntüleri kayda alan turist, "Normalde evin çatısında kediler gezer ama bu daha büyüğü" dedi.
Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
Etiketler: Rusya
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