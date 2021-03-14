Rusya’nın kuzeyinde bulunan Golomyanny adasındaki bir kasabada evin çatısına çıkan kutup ayısı, turistlerin ilgisini çekti.

Görüntüleri kayda alan turist, "Normalde evin çatısında kediler gezer ama bu daha büyüğü" dedi.

Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.