Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de kar fırtınası: 2 binden fazla uçak seferi iptal edildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD’nin Colorado eyaletinin başkenti Denver’da 2 binden fazla uçuş, yoğun tipi nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Denver Uluslararası Havalimanı'nda yoğun kar fırtınasının etkisi nedeniyle dün öğleden sonra yaklaşık 750, bugün ise 1300’e yakın uçak seferi iptal edildi.
Colorado Ulaştırma Departmanı, yolların kar nedeniyle kapanma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunarak, halka "zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınması" çağrısı yaptı.
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