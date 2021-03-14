Denver Uluslararası Havalimanı'nda yoğun kar fırtınasının etkisi nedeniyle dün öğleden sonra yaklaşık 750, bugün ise 1300’e yakın uçak seferi iptal edildi.

Colorado Ulaştırma Departmanı, yolların kar nedeniyle kapanma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunarak, halka "zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınması" çağrısı yaptı.