Rusya'nın başkenti Modkova'da özel bir hayvanat bahçesinden kaçan maymun Ukraynalı bir ailenin evinin bahçesine girdi.

Bahçede oynayan Paulina isimli kızı gözüne kestirdi ve bir anda üzerine atladı.

Küçük kızın arkadaşları kaçtı.

Maymun, kaçamayan kızı kollarından ve bacaklarından ısırdı.



Kızın çığlıklarını duyan anne ve babası hemen yardıma koştu.



Annesi kızı maymunun elinden almayı başardı ancak maymun bir türlü peşlerini bırakmadı.



Çok kan kaybeden çocuk, ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırıldı.



Maymunun bir milyonere ait mülkteki özel hayvanat bahçesinden kaçtığı ifade edildi.



Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.