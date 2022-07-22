Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 11:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransa'da çok sayıda tarihi eser ortadan kayboldu
Fransa'nın Başkenti Paris'te yer alan askeri müzede toplar, tablolar ve madeni paralardan oluşan çok sayıda eser ortadan kayboldu. Yetkililer, "Kültürel varlık hırsızlığı" bildiriminde bulundu.
Fransız askeri müzesinde çok sayıda tarihi eser bulunamıyor.
"Kültürel varlık hırsızlığı" alarmı verildi.
Başkent Paris'te yer alan müzede bulunan, 19'uncu yüzyıldan kalma iki Krupp top ortadan kayboldu.
Bununla birlikte beş eski tablo, bir saat ve madeni para koleksiyonunun da toplarla benzer akıbeti paylaştığına dair endişeler var.
"Kültürel varlık hırsızlığı" bildiriminde bulunuldu.
Ancak yetkililer arasında eserlerin çalındığı konusunda kesin bir görüş bulunmuyor.
Eserlerin, yer değişikliği veya basit bir kayıt hatası nedeniyle bulunamadığı ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.
Paris'teki askeri müze Napolyon'un mezarının da yer aldığı 7 bölümden oluşuyor.
Müzede 25 bini depoda olmak üzere 500 bin parça bulunuyor.
Etiketler: Fransa
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