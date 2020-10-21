Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında rekor kırıldı.

Son 24 saatte 317 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı 24 bin 952'ye yükseldi.

Vaka sayısı ise son 24 saatte 15 bin 700 artarak 1 milyon 447 bin 335'e ulaştı.

Toplam test sayısı 55 milyonu aştı

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 389 artarak 377 bin 17'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 63 artışla 6 bin 121'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 496 bin COVID-19 testinin yapıldığını ve şimdiye kadarki test sayısının 55 milyon 100 binden fazla olduğunu bildirdi.

Rusya'da ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 16 bin 319 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.