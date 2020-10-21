Rusya'da günlük ölü sayısı rekoru kırıldı
Rusya'da son 24 saatte 317 kişi hayatını kaybetti. 15 bin 700 kişide ise virüs tespit edildi.
Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında rekor kırıldı.
Son 24 saatte 317 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı 24 bin 952'ye yükseldi.
Vaka sayısı ise son 24 saatte 15 bin 700 artarak 1 milyon 447 bin 335'e ulaştı.
Toplam test sayısı 55 milyonu aştı
Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 389 artarak 377 bin 17'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 63 artışla 6 bin 121'e çıktı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 496 bin COVID-19 testinin yapıldığını ve şimdiye kadarki test sayısının 55 milyon 100 binden fazla olduğunu bildirdi.
Rusya'da ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.
Ülkede, dün 16 bin 319 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.
Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.
- 11:17
- 11:26
- 11:24
- 11:15
- 11:25