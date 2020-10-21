Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ermeni ordusuna ait alay taburu etkisiz hale getirildi
Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakınının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapıldı.
Açıklamada, Cebrail istikametinde düzenlenen operasyon sonucu Ermenistan ordusunun 556'ncı taburunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:12
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