Yunanistan ve Arnavutluk, İyon Denizi'ndeki deniz yetki alanlarındaki anlaşmazlığı, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na taşımaya karar verdi.

Karar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Arnavutluk ziyaretinde netleşti.

Dendias, başkent Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü.

Görüşme sonrası, iki ülke arasındaki sorunların iyi niyet ve yapıcı bir tutumla ele alınması gerektiği konusunda mutabık kalındığı açıklandı.

Rama, bu çözüm yoluyla, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel işbirliğine odaklanacaklarını belirtti.

Dendias ise, deniz yetki alanlarının belirlenmesinin bölgedeki istikrara olumlu katkı sağlayacağını,, Arnavutluk’un Avrupa Birliği entegrasyon sürecini de güçlendireceğini kaydetti.

Taraflar arasında 2009 yılında “Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması” imzalanmış, ancak bir yıl sonra anlaşma Arnavutluk Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Tiran'da Dendias'a protesto

Bu arada,Tiran ziyareti kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Dışişleri Bakanı Gent Cakaj ile de görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi.

18 kişinin gözaltına alındığı protestolarda, maske takmayan çok sayıda gösterici para cezası çarptırıldı.