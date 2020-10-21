AB Komisyonu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ve Malta'yı mercek altına aldı.

Gerekçe ise, "Altın pasaport" olarak da bilinen para karşılığı vatandaşlık uygulamaları.

Komisyon, belli bir meblağın üzerinde yatırım yapanlara vatandaşlık verilen uygulamanın "yasadışı" olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlattı.

Komisyon'dan yapılan açıklamada, "Kişilere yatırım veya belli bir miktar para karşılığında AB vatandaşlığı verilmesinin birlik vatandaşlığının özüne aykırı olduğu" vurgulandı.

Söz konusu uygulamanın tüm AB için bir güvenlik endişesi doğurduğuna dikkat çekildi.

AB sözleşmesini ihlal etmekle suçlanan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta'nın Komisyon'a yanıt vermek için iki ay süresi var.

Sonrasında Komisyon'un konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşıma hakkı bulunuyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, "altın pasaport" uygulamasını uzun süredir eleştiriyor; özellikle güvenlik, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk konularında suistimale dikkat çekiyordu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 70'ten fazla ülkeden hüküm giymiş dolandırıcıların, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin, "altın pasaport" aldığı ortaya çıkmış,,,,

Sabıkalı yabancılara pasaport verdiği ortaya çıkan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris istifa etmişti.

Son 10 yılda çoğu Rus ve Çinli 3 bin 500 kişinin Rum Kesimi üzerinden vatandaşlık aldığı tahmin ediliyor.

