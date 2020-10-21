Koronavirüsle mücadele kapsamında sınırların kapatılması çeşitli alanlarda gıda israfını artırdı. Tüm dünyada tarlalardaki mahsuller, restoran depolarındaki yiyecekler ve fabrikalardaki ana gıda maddeleri israf oldu. Küresel kriz için alınan önlemler tarımsal üretimi baltaladı, çiftçilerin ürünlerini zamanında toplamasını engelledi. Bozulan tedarik zinciri de tonlarca gıdanın israf kalemine yazılmasına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre, çiftçiler her gün 14 milyon litre sütü dökmek zorunda kaldı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Salgın bireylerde farkındalığı artırdı

Öte yandan araştırmalar salgının bireylerde farkındalığı artırdığını da gösterdi. Karantina nedeniyle çoğu kişi günlük yemeklerini planlamak zorunda kaldı. Çünkü marketlere daha az gidildi. Planlı alışveriş, gıdanın daha az israfıyla sonuçlandı.

[Fotoğraf: Getty]

İngiltere’de atık ve kaynaklar eylem programınca yapılan araştırma, salgının evlerdeki israfı ortalama ne kadar azalttığına örnek nitelikte… Araştırmaya göre İngiltere’de yılda ortalama yüzde 24 olan hane içi israf, nisan ayında yüzde 14’e geriledi. Temel ihtiyaçlar ekmek, süt, et ve patatesin tüketimi azaldı.

[Fotoğraf: Getty]

Alman Tarım Bakanlığınca gerçekleştirilen araştırmaya göre de bireyler koronavirüs süresince gıda israfı konusunda daha fazla bilinçlendi. Bu yeni alışkanlığın uzun vadede devam edip etmeyeceğini söylemek için henüz erken. Ancak uzmanlar farkındalık devam ederse gıda israfının azalacağına kesin gözüyle bakılıyor.