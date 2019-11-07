Dünya
Rusya’da feci kaza: Yola savruldular07 Kasım 2019 Perşembe 09:33 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 10:13
Rusya’da kavşakta hız yapan otomobile soldan gelen bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, ardından karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anında kapıların açılmasıyla sürücü ve yolcu, yola savruldu.
Rusya Federasyonu’nun Dağıstan Özerk Cumhuriyetindeki Mohaçkale kentinde meydana gelen kazada, kavşakta hız yapan otomobil, yolun solundan gelen bir otomobilin çarptı.
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle, otomobilin kapıları açılınca yolcu ve sürücü yola savruldu.
Yerel medya, 40 yaşındaki sürücünün ve 37 yaşındaki eşinin şans eseri kazadan yaralı kurtulduklarını duyurdu.
Kaynak: DHA