Dünya
Meksika'da 7 ceset bulundu07 Kasım 2019 Perşembe 09:17 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 09:23
Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde 7 ceset bulundu.
Jalisco savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara kentinin dışında boş bir tarlada üç aracın içinde 7 cesedin bulunduğu bildirildi.
Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi kovanı bulundu.
Jalisco'da, ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen "Jalisco Yeni Nesil" isimli kartelin varlık gösterdiği biliniyor.
Kaynak: AA