Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk kentindeki yatalak hasta bakımevinde yangın çıktı.

Yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yangının çıktığı sırada binada 29 kişinin bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Buhar kazanı patlaması sebep oldu

İlk belirlemelere göre, yangına buhar kazanının patlamasının neden olduğu aktarılırken, alevlerin kontrol altına alındığı ifade edildi.

Dün Moskova'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.