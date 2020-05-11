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Rusya'da bakımevinde yangın: 9 ölü, 9 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi. Yangına, buhar kazanının patlamasının sebep olduğu belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk kentindeki yatalak hasta bakımevinde yangın çıktı.
Yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Yangının çıktığı sırada binada 29 kişinin bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Buhar kazanı patlaması sebep oldu
İlk belirlemelere göre, yangına buhar kazanının patlamasının neden olduğu aktarılırken, alevlerin kontrol altına alındığı ifade edildi.
Dün Moskova'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: yangın rusya koronavirüs hasta covid-19Son Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 05:55
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