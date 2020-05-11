Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki COVID-19 kaynaklı can kaybının 252’ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 23 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 477’ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 74’ünün durumunun ağır olduğu, 11 bin 430 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İkiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasak

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.