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Mali'de koronavirüs riski sürüyor: Maske takmak zorunlu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mali'de yeni tip koronavirüse (COVID-19) yönelik tedbirler kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kaldırılırken sokakta maske takma zorunluluğu getirildi.
Mali Başbakanı Boubou Cisse, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, mart sonunda ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulamadan kaldırıldığını duyurdu.
Cisse, salgının yayılma riskinin halen devam etmesi nedeniyle sokakta maske takmanın zorunlu hale getirildiğini belirtti.
Eğitimin devam etmesi ve sınırların kapalı kalması kararlarının bir sonraki emre kadar yürürlükte kalacağına değinen Cisse, tedbirlerin salgının seyrine göre şekilleneceğini kaydetti.
Diğer yandan 315 COVID-19 aktif vakasının bulunduğu ülkede, virüs bulaşan 351 kişi iyileşti, 38 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: maske Mali koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 04:55
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