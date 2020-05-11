Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 11 bin 123'e yükseldi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 496 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgın sebebiyle ölenlerin sayısı 11 bin 123 oldu.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı 496 artışla 11 bin 123'e yükseldi.
Ülkede COVID-19'un görüldüğü kişi sayısı da 6 bin 670 artarak 162 bin 699'a çıktı.
Latin Amerika'da salgından en çok etkilenen ülke
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüs covid-19 BrezşkyaSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 01:20
Son Haberler
- 01:07
- 01:00
- 00:08
- 23:25
- 22:52
Sıradaki Haber
Libya ordusu 10'dan fazla Hafter milisini etkisiz hale getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz