Haber Giriş: Kaynak: AA
Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın doğusundaki İbaraki eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İbaraki eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.
Yerel saatle sabah 08.58'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
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