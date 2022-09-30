Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, Zaporijya'daki saldırının Ukrayna ordusunca yapıldığını öne sürdü
Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun Ukraynalı güçlerce vurulduğunu iddia etti.
Zaporijya’daki Rusya yanlısı sözde yönetimden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Zaporijya'dan çıkan sivil konvoyu füzelerle vurduğu aktarıldı.
Açıklamada, konvoyun Rus ordusunca kontrol edilen bölgeye geçişe hazırlandıkları sırada düzenlenen saldırıda 23 sivilin öldüğü, 34 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.
Ukrayna, söz konusu saldırının Rusya tarafından yapıldığını öne sürmüştü.
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