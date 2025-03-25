Rusya: Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin kontrolünün başka ülkeye verilmesi imkansız

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya NGS’nin Ukrayna veya ABD tarafından işletilebileceğine yönelik basında yer alan iddialar değerlendirildi.

Zaporijya NGS’nin Rusya’ya ait olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Santralin kontrolünün Ukrayna veya herhangi başka bir ülkeye verilmesi imkansızdır." denildi.

Santralin başka bir ülkeyle ortak işletilmesinin de söz konusu olamayacağına işaret edilen açıklamada, "NATO ülkelerinin istihbarat servisleri sabotaj potansiyeline sahiptir ve bu da bu devletlerin temsilcilerinin santrali ziyaret etmelerine geçici olarak izin vermeyi imkansız kılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, santralde Rus vatandaşlarının çalıştığı da kaydedilirken, "Herhangi bir uluslararası kuruluşun istasyonunun işleyişine katılma fikri de saçma görünmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumundaki Zaporijya NGS, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.